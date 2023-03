Bestuurslid van VRT wordt interim-hoofdredacteur van NOS Sport

Jacqueline Smit, die deel uitmaakt van de raad van bestuur van de VRT, is benoemd tot interim-hoofdredacteur van de sportafdeling van de Nederlandse openbare omroep NOS. De hoofdredactie van NOS Sport was eerder deze maand afgetreden, na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag dat niet werd aangepakt.

Smit (58) gaat onmiddellijk van start bij NOS Sport. Ze blijft de redactie leiden tot er een nieuwe hoofdredacteur is aangeworven. De aanstelling is “in beginsel voor een half jaar”, zo heeft de Nederlandse omroep donderdag meegedeeld.

Smit is ook een van de vier onafhankelijke raadsleden in de raad van bestuur van de VRT. “Voor ons vormt het geen probleem om beide functies te combineren, ook al omdat het om een tijdelijk mandaat gaat”, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. “Ze zal er bovendien nog extra media-ervaring opdoen.”

Van tegenstrijdige belangen is volgens de VRT ook geen sprake. “Het gaat om een functie bij een andere openbare omroep, waarmee we nu al geregeld samenwerken”, zegt Vermeir. “Bovendien is de functie van raadslid geen hoofdactiviteit. Elk lid van de raad van bestuur houdt er nog andere activiteiten op na.”

Externe vertrouwenspersonen hebben de laatste periode meer dan honderd meldingen gekregen over misstanden op de werkvloer bij NOS Sport in de afgelopen twintig jaar. Dat ging over specifieke zaken, maar ook over de cultuur die heerste op de redactie. Die zou te veel gericht zijn op resultaat en te weinig op de werknemers. In een artikel van de Volkskrant over de werksfeer bij NOS Sport staat onder meer dat de bekende presentator Tom Egbers grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoonde.