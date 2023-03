Dan toch geen Legoland in België, bedrijf voert plannen af: “Teleurstelling”

Merlin-CEO John Jakobsen was het project voor een nieuwe vestiging van Legoland op de voormalige Caterpillar-site in Charleroi in augustus nog komen voorstellen in Brussel, maar het bedrijf heeft nu alsnog beslist om het idee te laten varen.

“De Merlin Group heeft zojuist inderdaad aangekondigd dat het niet wil langer deelnemen aan de bouw van een nieuw Legoland-pretpark in België”, bevestigt het kabinet van Waals minister van Economie Willy Borsus (MR). “Dat is een teleurstelling.”

Naar verluidt is de beslissing geen gevolg van specifieke omstandigheden in Charleroi, maar heeft het bedrijf beslist om wereldwijd een nieuwe koers te varen waarbij voorlopig geen nieuwe parken aangelegd zullen worden.

Vorige zomer was een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van het park, waarin sprake was van een investering van 370 à 400 miljoen euro, en zeker 800 nieuwe directe banen. Die contracten liet echter een mogelijkheid voor het bedrijf om zich terug te trekken.