Wit poeder vrijgekomen bij openen van pakketje aan postkantoor, hulpdiensten komen ter plaatse

Aan het bpost-postkantoor aan de Turnhoutsebaan in Wijnegem is een verdacht pakketje aangetroffen. Bij het openen van het pakketje kwam een wit poeder vrij.

De hulpdiensten zijn vrijdag rond 11.03 uur moeten uitrukken voor een incident met een postpakketje. Bij het openen van het pakketje zou er wit poeder zijn vrijgekomen.

Politiezone Minos heeft een perimeter opgesteld en Brandweer Zone Antwerpen is ter plaatse gekomen om te reinigen. “De situatie is veiliggesteld, maar het verkeer is beperkt”, zegt Marlies Thijs, woordvoerster Politiezone Minos.

De civiele bescherming is ter plaatse gekomen voor onderzoek.

© BFM

© BFM