Protest tijdens bezoek van Israëlische premier Netanyahu aan Downing Street: “Dictator op de vlucht”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is vrijdag onder luid protest in Downing Street aangekomen voor een gesprek met zijn Britse ambtsgenoot Rishi Sunak. Verschillende demonstranten hadden in de buurt verzamelen geblazen met protestbanners en -leuzen tegen de omstreden gerechtelijke hervorming. Zo werd “schande” gescandeerd en was er een banner te zien waarop Netanyahu werd omschreven als “dictator op de vlucht”.