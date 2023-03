België, Nederland en Duitsland hebben kandidatuur voor WK vrouwenvoetbal in 2027 ingediend

België, Nederland en Duitsland hebben zich bij de Wereldvoetbalbond FIFA officieel kandidaat gesteld om in 2027 het WK voor vrouwen te organiseren. “FIFA, you’ve got mail”, twitterde de Belgische voetbalbond vrijdag.

Het bid van België, Nederland en Duitsland heeft de slogan “Breaking New Grounds”, waarvan de hoofdletters verwijzen naar de drie landen (Belgium, Netherlands, Germany). Het logo draagt de kleuren rood-blauw-geel, zodat er van elk land twee kleuren van de nationale driekleur inzitten.

De Wereldvoetbalbond zal volgend jaar op het congres van 17 mei beslissen waar het WK 2027 plaatsvindt. De bidprocedure werd donderdag opgestart. Tot 21 april hebben landen de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Chili lieten ook al interesse blijken.

Deze zomer (20 juli-20 augustus) vindt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats. De Red Flames wisten zich daar niet voor te plaatsen. De Verenigde Staten verdedigen hun in 2019 in Frankrijk veroverde wereldtitel.