Israëlische procureur-generaal waarschuwt Netanyahu voor opmerkingen over gerechtelijke hervorming

Baharav-Miara had Netanyahu begin februari verboden directe betrokkenheid bij de hervormingen te hebben, omdat Netanyahu, die momenteel wordt beschuldigd van corruptie, voordeel zou kunnen hebben bij een herziening van de rechterlijke macht in het land. In een brief die vrijdag door Israëlische media werd gepubliceerd, schrijft ze dat zijn recente opmerkingen over de hervormingen tegen de afspraken ingaan. “Uw statement gisteravond en bijkomende acties van uwentwege zijn een schending van de akkoorden en volledig illegaal. Ze kunnen leiden tot een belangenconflict”, schreef ze.

Netanyahu zei donderdagavond in een toespraak dat hij de intentie heeft om intensief betrokken te zijn bij het opstellen van de justitiële hervormingen in de toekomst. Tot op heden waren voornamelijk justitieminister Jariv Levin en minister Simcha Rothman betrokken. Voor de toespraak van Netanyahu stemde het Israëlische parlement een wet die het veel moeilijker zou maken om een ​​regeringsleider af te zetten.

De regerende coalitie heeft het Hooggerechtshof van het land beschuldigd van buitensporige inmenging in politieke beslissingen en heeft voorgesteld de Israëlische wet te wijzigen, zodat het parlement de beslissingen van de rechtbank met een gewone meerderheid kan herroepen. De voorgestelde hervormingen zouden de regering ook veel meer macht geven over de benoeming van rechters.

Critici zien de veranderingen als een grote bedreiging voor de scheiding der machten en hebben gewaarschuwd voor een gevaarlijke institutionele crisis. Sinds de onthulling van de voorstellen hebben er in het hele land regelmatig massademonstraties tegen de hervormingen plaatsgevonden.