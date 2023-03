Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken Hector Pieterson Museum in Soweto

Koning Filip en koningin Mathilde hebben vrijdag een bezoek gebracht aan het Hector Pieterson Museum in Soweto, een township in Johannesburg. Het museum staat in het teken van de opstand tegen het apartheidsregime in Soweto van 16 juni 1976.

Het Hector Pieterson Museum is vernoemd naar een 12-jarige scholier die omkwam tijdens de protesten, toen de politie het vuur opende op de manifestanten. Een foto van het lichaam van de jongen, gedragen door een andere jonge inwoner van Soweto, en de zus van Pieterson, Antoinette Sithole, ging de wereld rond.

Na een ceremonie en een kranslegging aan het gedenkteken van de opstand in Soweto, was het onder anderen Antoinette Sithole zelf die Filip en Mathilde rondleidde in het museum. Ze kregen te horen hoe duizenden studenten op straat waren gekomen om te demonstreren tegen het Afrikaans, door de blanken opgelegd als voertaal in het onderwijs. Bij de botsingen met de politie werden meer dan 170 studenten gedood.

Terwijl de koning eerder op de dag een diamantslijperij van een Belgisch bedrijf had bezocht, was de koningin al naar een kinderdagverblijf net buiten Johannesburg getrokken. Daar las ze in het Engels voor uit een boek en nam ze ook de tijd om te spelen met de kinderen.