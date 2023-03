Peter Verbeke heeft nieuwe job beet: voormalig CEO van Anderlecht aan de slag bij talentontwikkelingsbedrijf

Peter Verbeke blijft in de ruime voetbalwereld actief. Nadat hij bij Anderlecht bedankt werd voor bewezen diensten als sportief directeur en CEO, heeft hij nu een nieuwe uitdaging te pakken. Verbeke gaat aan de slag bij Double Pass, een talentontwikkelingsbedrijf in het voetbal.

“Wij zijn verheugd Peter Verbeke te verwelkomen als onze nieuwe onafhankelijke expert in voetbalstrategie. Hij zal op projectbasis samenwerken met Double Pass, te beginnen met lopende partnerschappen in Noorwegen, Hongarije, Turkije en Italië”, klinkt het in de officiële aankondiging.

Double Pass heeft als hoofddoel om het potentieel van (jonge) voetballers te optimaliseren. Samen met Voetbal Vlaanderen streeft het ernaar “om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren”. Dat probeert men te verwezenlijken met een eigen ontwikkeld programma.

Verbeke was bij paars-wit drie jaar lang aan de slag. Eerst als sportief directeur, daarna als CEO. Eind vorig jaar was hij lange tijd buiten strijd met een virale infectie. Met de komst van Jesper Fredberg (de huidige CEO of Sports van Anderlecht, red.) bleek er voor Verbeke, die in het verleden ook bij Club Brugge en AA Gent werkte, geen plaats meer bij de club.