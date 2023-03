Vakbonden bij Delhaize dienen nieuwe stakingsaanzegging in

De huidige aanzegging, van toepassing voor de hele sector, liep nog tot eind deze maand, aldus Verhelst. “Nu is er voor de arbeiders een nieuwe aanzegging, specifiek voor Delhaize.” Bij de bedienden was er al een aanzegging ingediend voor de sector.

COMMENTAAR. “De strijd om Delhaize gaat niet over een keten. Het is een gevecht dat grote gevolgen zal hebben” (+)

Verhelst doet vrijdag ook een oproep tot de directie van Delhaize om in onderhandeling te gaan. “Volgende week dinsdag is de derde bijzondere ondernemingsraad gepland. Dat zal een cruciaal moment zijn. We vragen de directie, die tot nu toe geen enkele opening gelaten heeft, om in onderhandeling te gaan”, aldus Verhelst.

LEES OOK. De volgende valse noot bij Vivaldi-regering: het sociale conflict bij Delhaize (+)

Delhaize kondigde twee weken geleden aan dat het de 128 winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen.