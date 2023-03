De eerste trainingsweek onder trainer Domenico Tedesco maakt duidelijk: er is wat veranderd sinds zijn komst als bondscoach van de Rode Duivels. Alles is strikter, duidelijker. Na de meer Spaanse, ontspannen benadering van Roberto Martinez is er nu de meer gestructureerde en aan tijdschema’s gebonden werkwijze van de 37-jarige Duitser.