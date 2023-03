EU-leiders spreken sussende taal over banken in eurozone

Terwijl de Europese banken een bewogen dag op de aandelenbeurzen beleven, hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden vrijdag op een top in Brussel hun vertrouwen uitgesproken in de stabiliteit van het bankwezen in de eurozone.

“Het bancair systeem is stabiel in Europa”, zo verzekerde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz na afloop. Met name het aandeel van Deutsche Bank noteerde vrijdag 12 procent verlies, maar dat verontrustte de Duitse regeringsleider niet. “Deutsche Bank heeft zijn economisch model grondig gemoderniseerd en is winstgevend. Er is niks om ons zorgen over te maken”.

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte relativeerde de aandelenkoersen. “Het is onvermijdelijk dat er in de markt wat reacties zijn”, verwees hij naar de faling van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de overname van het zwalpende Crédit Suisse. “Onderliggend” is het Europese bankwezen echter “heel sterk”, met buffers, kapitaalvereisten en strak toezicht. “Dat wijkt af van de situatie in Amerika.”