Het kostte zijn ouders bijna hun huis, maar Ian (7) heeft eindelijk zijn peperduur oortje: “Hij kan af en toe al iets horen”

De 7-jarige Ian Bunneghem uit Boom heeft deze week in de Verenigde Staten de operatie ondergaan om hem een werkend rechteroortje te geven. “De operatie is supergoed verlopen”, reageert papa Yannick vanuit San Francisco. “Er zit nu nog een beschermende schelp over, maar Ian zegt dat hij al af en toe ‘ploep, ploep’ in zijn oortje hoort. Een goed teken dus.”

Eind vorig jaar wist de guitige jongen uit Boom, die werd geboren zonder rechteroortje, bij vele mensen een gevoelige snaar te raken toen zijn ouders een noodkreet slaakten. Net voor de kerstdagen postten ze het bericht hun huis te koop te zetten om de peperdure operatie te kunnen bekostigen. Na een lange zoektocht en vele onderzoeken waren ze uitgekomen bij de Amerikaanse professor John Reinisch, een wereldautoriteit op het vlak van plastische chirurgie. Alleen, de ingreep zou 100.000 euro kosten, een tussenkomst van het ziekenfonds is er niet.

“Een reconstructie van het oortje zouden we ook hier in België kunnen laten doen, maar de gehoorgang niet. Het is ons niet om het esthetische te doen, wél om een werkend oortje. Want we merken dat de leerachterstand van Ian almaar groter wordt. Om maar te zwijgen over de pesterijen”, benadrukten zijn ouders toen.

Maar ondanks vele steunacties leek de droom onbereikbaar te blijven. De noodkreet van de ouders bracht uiteindelijk een grote golf van solidariteit op gang. In januari, net voor Ians verjaardag, kwamen ze met het goede nieuws dat het benodigde bedrag bij mekaar gehaald was. (Lees verder onder de foto)

Ian staat aan het instituut waar hij de ingreep onderging. — © rr

Vorige week reisde Ian met papa Yannick en mama Ana af naar de VS waar hij dinsdag de operatie onderging. “De ingreep is supergoed verlopen”, vertelt papa Yannick. “Ze was zelfs iets sneller gedaan dan de zes uur die gepland waren. Het was ook even afwachten of ze al dan niet een prothese in het slakkenhuis zouden moeten steken, maar ook dat bleek niet nodig.” (Lees verder onder de foto)

Over het oortje zit nog een beschermschelp uit een soort van plasticine. — © rr

“Donderdag mochten de kap en het verband er al af. Er zit nu nog een beschermschelp uit een soort gips/plasticine over het oortje. Die mag er maandag af en dan zullen we het oortje voor de eerste keer volledig kunnen zien. Wat het geluid betreft, moet dat gedurende het genezingsproces stilaan op gang komen. Dat kan maximum tot vier maanden duren, hebben ze ons gezegd. Ian zei ons dat hij af en toe al ‘ploep, ploep’ hoort, dat is dus een goed teken.”

Nog tot de derde week van april blijft het gezin in de VS voor regelmatige controles, normaal gezien op 21 april keren ze terug naar België. “We willen graag nog eens iedereen bedanken voor de warme steun want zonder jullie had dit niet mogelijk geweest.”

