De meeste Delhaizes zijn weer open in Vlaanderen. Maar klanten komen er toch met gemengde gevoelens winkelen. Omdat schappen in sommige winkels nog leeg zijn, omdat ze vrezen voor tekorten in de versafdeling. En omdat ze tegelijk ook begrip hebben voor de actievoerders. “Ik ben een trouwe klant. Het is jammer wat er nu gaande is.”