34 migranten vermist na schipbreuk voor kust van Tunesië

Vierendertig migranten uit Sub-Saharaans Afrika worden vermist nadat hun boot vrijdag voor de kust van Tunesië gezonken is, zo heeft een woordvoerder van het gerecht gemeld.

De boot, die donderdag in de streek van Sfax richting Italië vertrok, had 38 passagiers aan boord, van wie er vier gered konden worden, preciseerde de woordvoerder van de rechtbank van eerste aanleg van Sfax, die met het onderzoek belast is.

De ngo Alarm Phone, een vrijwilligerscollectief dat een noodlijn voor migranten in moeilijkheden beheert, sprak op Twitter over veertig personen die het risico lopen te verdrinken in de Middellandse Zee.

“Een naaste heeft ons ingelicht over een bootje dat in moeilijkheden kwam nadat het Tunesië probeerde te ontvluchten. De personen lieten weten dat de zogezegde Tunesische kustwacht hun motor heeft gedemonteerd, enkelen klappen heeft gegeven en hen op zee heeft achtergelaten. Zet een punt achter dit geweld!”, aldus nog de ngo.

Op 21 februari verkondigde de Tunesische president Kais Saied dat de aanwezigheid van “hordes” clandestiene immigranten uit Sub-Saharaans Afrika een bron van “geweld” was en deel uitmaakte van een poging om “de demografische samenstelling” van het land te veranderen. Sindsdien proberen vele migranten het Noord-Afrikaanse land te ontvluchten.