Vlaanderen plooit niet voor ‘claxonprotest’: snelheidsverlaging op brokkelviaduct blijft gelden

Op het viaduct van Gentbrugge blijft de snelheidsverlaging voor vrachtwagens van kracht. Sinds eind december mogen ze er nog maximum 70 in plaats van 90 kilometer per uur, en die maatregel blijft gelden. Misnoegde truckchauffeurs protesteren al sinds het invoeren ervan tegen de maatregel, door luid te claxonneren.

Om de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct te beperken, voerde het Agentschap Wegen en Verkeer eind december 2022 een snelheidsverlaging in voor vrachtwagenchauffeurs. Door ze nog maar 70 in plaats van 90 kilometer per uur te laten rijden, zouden de vrachtwagens minder lawaai maken wanneer ze over de voegen van het viaduct rijden.

Uit een eerste evaluatie blijkt nu dat er sindsdien al zo’n 1.300 vrachtwagenbestuurders zijn beboet, maar dat de meeste chauffeurs zich goed aan het nieuwe snelheidsregime houden. Bovendien leidt de lagere snelheid niet tot meer files en is het aantal ongevallen niet gestegen. Er zijn volgens Wegen en Verkeer dus geen negatieve effecten, dus wordt de snelheidsverlaging behouden.

Claxon

Of de maatregel ook zijn doel bereikt, en dus de geluidsoverlast vermindert, is nog niet zeker. De effecten op het geluid worden later dit voorjaar geëvalueerd.

De snelheidsverlaging zorgde voor ontevredenheid bij een groep truckchauffeurs. Sinds eind december houdt een kleine minderheid de buurtbewoners uit hun slaap, door ’s nachts luid te claxonneren op het viaduct. Binnenkort vindt er een overleg plaats tussen de transportsector en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), om te bekijken hoe hun bezorgdheden kunnen worden aangepakt. In tussentijd roepen de overheden de chauffeurs op om hun protest te stoppen.