Tom en Vicky nadat ze hun huis in de Kabouterstraat hadden gekocht via het programma ‘Blind Gekocht’. — © Joren De Weerdt

Mechelen

Een jong gezin uit Mechelen is niet te spreken over een factuur van meer dan 600 euro die de stad Mechelen aan hen doorrekent. De stad maakte die kosten om 88 buren op de hoogte te brengen van de verbouwplannen van het koppel. Volgens het lokaal bestuur is er geen andere mogelijkheid.