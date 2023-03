Europese beurzen sluiten week met verlies door nervositeit over banken

De Bel20-index sloot bijna 1 procent lager. Elders waren de verliezen voor de sterindexen nog groter, met -1,74 procent in Parijs, -1,66 procent in Frankfurt en -1,26 procent in Londen. De ongerustheid over de bankensector zette de Europese leiders er vrijdag toe aan om in Brussel een geruststellende boodschap te geven.

Ook de Zwitserse bank UBS, die afgelopen weekend zijn concurrent Credit Suisse overnam, moest het ontgelden en verloor vrijdag bijna 4 procent in Zürich. Persbureau Bloomberg meldde dat UBS en Credit Suisse tot de banken behoren die onder de loep worden genomen door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege mogelijke hulp aan Russische oligarchen bij het omzeilen van westerse sancties.

Op de beurs van Brussel verloor KBC vrijdag bijna anderhalve procent tot 59,84 euro, het Nederlandse ING ging 3,73 procent lager tot 10,38 euro.