Club Brugge wint oefenpot tegen Kortrijk na zuivere hattrick van Noa Lang, en heeft zo kleine revanche beet na blamage

Club Brugge won vrijdagmiddag een oefenpartij tegen KV Kortrijk (3-1), uitgerekend de ploeg waar het vorig weekend nog tegen verloor. Noa Lang, gepasseerd bij Oranje, werd de grote man met drie goals in dertig minuten. Mbayo milderde na de rust.

Twaalf (jeugd)internationals moet Club deze week missen, maar dat weerhield blauw-zwart er niet van om een interessante oefenpot te spelen. KV Kortrijk kwam sparren in het Belfius Basecamp: meteen een mooie kans om de blamage van vorig weekend toch ietwat recht te zetten. En dat lukte ook. Lang was de gevierde man met drie goals: na drie minuten zette hij een penalty om, in minuut 6 werd hij weggestuurd en omspeelde hij de KVK-doelman. Op het halfuur maakte hij een gelijkwaardig doelman op aangeven van Youngster Willems. Een hattrick én 3-0 na 30 minuten.

KVK milderde nog na de rust via Mbayo, maar veel zoden aan de dijk bracht dat niet meer. Lenn De Smet kwam nog dicht bij de 4-1. Club startte met Bursik, De Roeve, Willems, Mechele, Simba, Rits, Onyedika, De Smet Lenn, Vanaken, Jutglà en Lang. Na de rust Yakymenko, Pérez, Furo, Liam De Smet Liam, Deuwel, Wameso en Foss nog tussen de lijnen.