Weggaan bij je partner met dementie: begrijpelijk of harteloos?

Een Porsche-topman vraagt de echtscheiding aan omdat hij zijn echtgenote met dementie niet meer herkent. Of doet hij het voor zijn nieuwe scharrel? De boulevardpers denkt er het zijne van, maar zaak is dat het een debat op gang getrokken heeft. Zeker is ook dat het uitzonderlijk zeldzaam is, aldus ouderenpsycholoog en relatietherapeut Luc Van De Ven. “Minder zeldzaam is dat mensen elders troost, vriendschap en ook intimiteit gaan opzoeken. Vaak is het net dankzij die nieuwe relaties dat ze de zorg kunnen blijven dragen.”