Met deze elf Rode Duivels start Domenico Tedesco zijn debuutmatch in Zweden: vier verdedigers, Faes en Lukebakio in de basis

Domenico Tedesco opent zijn Rode Duivels-carrière met een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Zweden. De nieuwbakken bondscoach doet dat met een viermansdefensie in een 4-2-3-1.

De Rode Duivels starten in Zweden met basisplaatsen voor verdediger Wout Faes en aanvaller Dodi Lukebakio. Naast Lukebakio start topschutter aller tijden Romelu Lukaku voorin. Achterin krijgt Thibaut Courtois op de rechtsachter Timothy Castagne voor zich, recordinternational Jan Vertonghen vormt het centrale duo met Faes, Arthur Theate start op de linksachter.

Op het middenveld is er verrassend geen basisplaats voor toptalent Roméo Lavia. Amadou Onana en aanvoerder Kevin De Bruyne vormen de centrale tandem, met Leandro Trossard als nummer tien en Yannick Carrasco op links.

In de Friends Arena in de buurt van de Zweedse hoofdstad staan de Belgen dan meteen voor een pittige opdracht. Terwijl de vorige bondscoach Roberto Martinez in 2016 een oefeninterland tegen Spanje en een makkelijke verplaatsing naar Cyprus had om te debuteren, krijgt zijn opvolger met Zweden meteen de op papier sterkste tegenstander in deze EK-kwalificatiegroep voorgeschoteld.

Vier dagen later volgt dan ook nog eens de verplaatsing naar Duitsland, dat als organisator geen kwalificaties moet spelen en dus de oefeninterlands ten volle moet gebruiken om op EK-niveau te geraken.