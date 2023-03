Expert maakt brandhout van bewering sportbonzen over gokreclame: “Het is een gênante aanklacht”

De hoge piefen in de sportsector zijn naar de rechter gestapt om het verbod op gokreclame aan te vechten. Ze halen aan dat supporters door het verbod bij illegale sites terecht zullen komen, maar dat argument komt hen op stevige kritiek te staan. “Ze doen alsof het voor het welzijn van de mensen is, maar het is net het tegenoverstelde”, zegt verslavingsexpert Katleen Peleman van VAD

Het is een groep CEO’s uit de voetbal-, basketbal-, tennis- en wielersector die de juridische stappen zetten tegen het verbod op gokreclame dat in juli van dit jaar ingaat. Tot eind 2027 mag het wel nog op de truitjes, maar daarna is het ook daarmee gedaan.

Natuurlijk gaat het om geld - alleen al de clubs uit eerste voetbalklasse krijgen jaarlijks zowat tien miljoen euro van gokbedrijven. “Als organisatoren van topsportevenementen en straffe competities verliezen we financiële slagkracht”, zegt medeondertekenaar Patrick Lefevere van Soudal-Quick.Step, een wielerploeg met een gokbedrijf op de mouwen. “Daar treffen we niet alleen onze clubs of teams mee, maar ook de fans.”

© RR

Maar de sportbonzen onderbouwen hun juridische stappen ook met een ander argument. “Het totaalverbod zal supporters niet beschermen tegen gokverslaving en stuurt fans net naar niet-erkende aanbieders waar controle of bescherming van spelers ontbreekt”, klinkt het. “Sport kan een bondgenoot zijn in communicatie en beleid voor verantwoord spelen.”

Tegenovergestelde

Dat argument komt hen op zware kritiek te staan bij de mensen die strijden tegen gokverslaving. “Het is droevig dat ze er een draai aan geven alsof het voor het welzijn van de mensen is, want het is net het tegenovergestelde”, zegt Katleen Peleman van VAD, het Vlaams expertisecentrum voor verslavingen. “Het is allang aangetoond dat reclame méér doet gokken. Het is een gênante aanklacht. Het gaat hen om de middelen, niet om de mensen. Hun argument is ongeldig.”

Want gokreclame heeft ongewenste effecten, zegt Peleman. “Reclame is voor mensen met een gokverslaving heel problematisch, en veroorzaakt een voortdurende toevoer aan nieuwe spelers die op hun beurt op heel korte tijd in de problemen kunnen komen.”

Dat een totaalverbod ertoe kan leiden dat spelers naar de illegale markt worden gestuurd, is nochtans ook volgens het Koninklijk Besluit “niet geheel ongegrond”. Maar net om die reden blijft het wel toegestaan om reclame te maken op sociale media en in zoekmachines. Zo komen mensen die actief op zoek gaan naar mogelijkheden om te gokken, wel nog bij de juiste bedrijven terecht.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die het verbod invoerde, betreurt de juridische stappen. “Ik heb er vertrouwen in dat het Koninklijk Besluit de juridische procedures zal doorstaan”, zegt hij. “Het gaat om een noodzakelijke maatregel om kwetsbare personen en hun families te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van gokreclame. Dat men dat met man en macht probeert te behouden, kunnen we niet aanvaarden.”