“Ik ga haar vermoorden”: veertiger belde zelf naar hulpdiensten voor moordpoging op echtgenote

Een man (45) die zijn vrouw (42) probeerde te wurgen in Overijse, is zondag aangehouden. Vrijdag besliste de raadkamer van Halle-Vilvoorde dat dat zo blijft. De man uit Overijse belde zondag zelf de hulpdiensten met bedreigingen tegenover zijn vrouw. “Ik ga haar vermoorden”, klonk het. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor poging tot doodslag.

De 45-jarige man verwittigde zondag zelf de hulpdiensten. Hij had zijn echtgenote proberen te wurgen. “Ik ga haar vermoorden”, zei hij aan de telefoon. De politie kwam ter plaatse en kon de man arresteren. Zijn echtgenote had wat striemen in haar hals en op haar armen, maar was vooral geschrokken. “Normaal gezien is hij niet agressief”, zei ze aan de verbalisanten. “Hij heeft psychische problemen.”

“Aangezien hij zelf aan de politie zei dat hij haar wilde vermoorden, leek het ons toch veiliger het niet zo te laten”, zegt persrechter Carol Vercarre. “Daarom hebben we een onderzoeksrechter gevorderd.” De man zit sinds zondag in de cel en moest vrijdag voorkomen voor de raadkamer. Daar is beslist om zijn aanhouding te verlengen.