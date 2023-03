Geschorste griffier Waals Parlement doorbreekt stilte: “Onrechtvaardige situatie”

De geschorste griffier van het Waals Parlement heeft zich op de nieuwszender LN24 en in een lange Facebook-post voor het eerst uitgesproken over de klachten rond pesterijen, problematische aanbestedingen en de explosief gestegen kosten onder zijn bewind. Hij heeft het over een “onrechtvaardige situatie”.

Frédéric Janssens werd midden september vorig jaar voor zes maanden geschorst na klachten over pesterijen. Ook bleek dat de budgetten voor de bouw van het nieuwe Huis van de Parlementsleden in Namen en een nieuwe voetgangerstunnel fors waren overschreden, en waren er mogelijke onregelmatigheden opgedoken bij een openbare aanbesteding van het parlement. Twee weken geleden vonden er nog huiszoekingen plaats bij de griffie van het Waals Parlement. De schorsing van Janssens werd begin deze maand met een half jaar verlengd.

Janssens weerlegt de beschuldigingen nu in een bericht op Facebook. “Er is geen euro persoonlijke verrijking geweest”, zegt hij. “Ik ben gekwetst. Het is een onrechtvaardige situatie, maar ik ben strijdvaardig en respecteer de regels. En ik wil dat de waarheid overwint.”

Over de pesterijen waarvan hij beschuldigd wordt zegt Janssens dat hij mogelijk “fouten heeft gemaakt” of “empathie miste”. “Ik betreur dat mensen leden onder hun werk en ik betreur dat woorden slecht zijn begrepen, slecht zijn gevallen”, klinkt het. Maar “soms moet je mensen eraan herinneren dat ze betaald worden om te werken”.

Tot slot herinnert Janssens eraan dat de gestegen kosten voor het Huis van de Parlementsleden en de voetgangerstunnel zijn goedgekeurd door het parlement. Dat de facturen ineens de lucht ingingen heeft te maken met getreuzel bij het nemen van beslissingen, terwijl de prijzen in de sector fors stegen, meent hij.

Janssens ging ook in op de reis naar Dubai die Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt de kop kostte. Hij nam ontslag nadat was uitgelekt dat hij een trip van om en bij de 20.000 euro had gemaakt naar de wereldexpo in Dubai met Janssens, op kosten van het parlement. “Dat kan enorm lijken maar dat is de marktprijs”, zegt de geschorste griffier daarover.

Janssens werd donderdag zes uur lang ondervraagd door het gerecht. Hij zegt “het volste vertrouwen” te hebben in Justitie. “Ik zal meewerken om mijn rechten te doen gelden. Waar men veronderstellingen poneert zal ik feiten aanleveren.”