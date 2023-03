In 3 minuten 100 kilometer erbij: over twee jaar zijn ultrasnelladers overal te vinden langs de snelweg

Om de 25 km langs autosnelwegen en drukke gewestwegen een tankstation voor elektrische auto’s, waar ook nog eens ultrasnelladers staan.

Deadline: 2025. Voor deze laadstations zijn in totaal 129 plekken aangeduid, langs zowel Vlaamse autosnelwegen als belangrijke gewestwegen. Denk aan bestaande carpoolparkings die met laadpalen worden uitgerust.

De 25 km onderlinge afstand is volgens het kabinet van Lydia Peeters (Open VLD) niet lukraak gekozen: “als we mensen willen overtuigen van een elektrische wagen moeten we het vertrouwen geven dat ze altijd nabij kunnen laden. Vandaar de afstand van 25 km, waarbij iedereen, zelfs met een bijna lege batterij, nog laadinfrastructuur in de buurt heeft. “

Onder meer in Gent langs de E17 voorziet Vlaanderen zo’n volledig nieuwe laadplek met ultrasnelladers, uitgebaat door het Nederlandse Fastned. Diesel of benzine zijn er niet te krijgen, een koffie vind je er wel, net als het nodige sanitair.

Volgens het bedrijf komen er twaalf 400kW-laadpalen. Wat dat inhoudt? Na 3 minuten laden zou een volledig elektrische auto vervolgens al zo’n 100 km kunnen rijden, in veel gevallen is dat voldoende om thuis te geraken, waarna die daar rustig weer compleet kan worden opgeladen.

Nog volgens uitbater Fastned kunnen de 12 laadpunten elke dag tot duizend elektrische voertuigen in slechts 15 minuten tot 300 kilometer bereik geven. Het ‘tankstation’ is bovendien zo ontworpen dat alle types elektrische voertuigen er terechtkunnen, ook caravans en vrachtwagens.

Een laadplek om de 25 km langs snelwegen en gewestwegen is maar één manier om ervoor te zorgen dat mensen hun elektrische wagen straks zonder problemen krijgen opgeladen. De ambitie van Peeters is om tegen 2025 in Vlaanderen in totaal 35.000 laadpunten klaar te hebben. Vandaag staat de teller op zo’n 20.000 laadpunten.