Franse president Macron doet plots zijn luxehorloge uit tijdens interview, en dat levert hem bakken kritiek op

Woensdagmiddag was de Franse president te gast in de tv-studio’s om te komen spreken over de aanhoudende protesten omtrent de pensioenhervorming in zijn land. Maar op sociale media werd een specifiek fragment gedeeld omdat de president iets deed zonder dat hij wou dat het werd opgemerkt. Tijdens het interview hield hij op een bepaald moment zijn handen onder de tafel en deed hij namelijk zijn horloge uit.

“Op het moment dat hij het heeft over ‘smicards’ (mensen die het minimumloon verdienen, red.) die ‘nog nooit zoveel koopkracht hebben gekregen’, haalt hij discreet zijn mooie luxehorloge weg, onder de tafel. Deze man is een grap”, schreef Clémence Guetté van de radicaal-linkse partij La France Insoumise op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als snel werd het fragment veelvoudig gedeeld op sociale media. Macron zou zijn luxehorloge hebben willen verbergen, klinkt het. En na verloop van tijd kwam daar ook steeds bij te staan dat het om een horloge van 80.000 euro zou gaan.

Maar het Elysée houdt het op een simpele verklaring. Het horloge had tegen de tafel getikt en een nogal opvallend geluid gemaakt, klonk het in een verklaring aan de Franse zender BFMTV. Die zender factcheckte ook de kostprijs van het horloge. En wat blijkt? Nee, het is geen uurwerk van 80.000 euro. “Het is een Bell and Ross V1-92 Blue Steel model dat door de fabrikant wordt verkocht voor 2.400 euro. De wijzerplaat is echter uniek, want die is gepersonaliseerd met het wapenschild van de president”, klinkt het.

“Hij heeft het ook al gedragen bij andere publieke evenementen zoals de finale van het WK 2022 in Qatar of tijdens zijn staatsbezoek aan Washington afgelopen december”, voegde het Elysée daar nog aan toe bij L’Indépendant. (sgg)