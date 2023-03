Biden in Canada voor eerste bezoek als president

Biden schudt de hand met Trudeau, terwijl de first ladies elkaar begroeten. — © AP

Na een privé-ontvangst bij de Trudeaus in Ottawa, donderdagavond, volgt op vrijdag een werkvergadering met de Canadese premier. Later op de dag spreekt de Amerikaan het Canadese parlement toe. Vooraleer een galadiner het bezoek vrijdagavond afsluit, houden Biden en Trudeau nog een gezamenlijke persconferentie.

De immigratie van duizenden mensen uit Haïti, Venezuela en Colombia, via de Verenigde Staten, leidt al enige tijd tot polemieken in Canada en tot spanning met Washington. Volgens Amerikaanse en Canadese media werd intussen een akkoord gevonden om de zogenaamde Roxham Road, een landweg op de grens, af te sluiten. In ruil nam Ottawa zich voor een aantal migranten op te vangen die legaal het land binnenkomen.

Eerste bezoek sinds 2009

Het is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan Canada sinds dat van Barack Obama in 2009.

De traditie wil dat de Amerikaanse president voor zijn eerste buitenlandse reis naar Canada afreist, maar vanwege de pandemie moest Biden in februari 2021 genoegen nemen met een virtueel bezoek.

Bidens voorganger Donald Trump had een notoir moeilijke relatie met de Canadese premier.