Weer prijs voor ons land in Euromillions: Belg wint jackpot van 66 miljoen euro

Het is de tweede keer in een maand tijd dat de jackpot in België valt. Begin maart mocht een landgenoot bijna 145 miljoen euro bijschrijven op zijn rekening, het derde hoogste bedrag dat ooit gewonnen werd in ons land. En ook in januari was het al feest in ons land. 165 Olmenaren die hun krachten hadden gebundeld bij een lokale krantenwinkel wonnen toen in totaal 143 miljoen euro. Deze keer lag de jackpot iets lager: 66.287.741 euro om precies te zijn.

LEES OOK. “Je kan zeggen dat we een gelukslandje zijn”: voor de tweede keer op twee maanden valt grote Euromillions-pot in België (+)

5, 12, 25, 36, 46 en de sterren 6 en 10 bleken de geluksgetallen voor één Belg die alle cijfers kon aankruisen. Hij/zij mag zich gaan melden bij de Nationale Loterij. Ook in rang 2 was er een Belgische winnaar, goed voor zo’n 126.000 euro.