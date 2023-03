‘Golfoorlog’ in Knokke escaleert: Ghelamco-baas Paul Gheysens daagt rivaal voor rechter

“Het grootste vastgoedproject in Vlaanderen ooit”, zo worden de plannen van Paul Gheysens voor een nieuw golfterrein in Knokke omschreven. Maar één buur ligt dwars. Een deal tussen de twee grondbezitters sprong af en dreigt nu voor de rechter te worden uitgevochten.

De plannen voor een tweede golf liggen al bijna twintig jaar op tafel in Knokke-Heist, maar de administratieve mallemolen leidt tot een jarenlange vertraging. Op een terrein van 120 hectare wil vastgoedmagnaat Paul Gheysens met zijn Ghelamco niet alleen een wedstrijdterrein van 18 holes en een oefenterrein van 9 holes neerpoten, maar ook een hotel met 150 kamers en 200 luxesuites en een congrescentrum van 6.000 vierkante meter bouwen. En oh ja, 1.350 parkeerplaatsen en 79 flats voor werknemers.

Dat leidt tot wrevel met een welgestelde buur, Peter Taffeiren. Die heeft vlakbij een paardenstoeterij en diende vorig jaar al een honderd pagina’s tellend bezwaarschrift in. Het dispuut met Gheysens krijgt nu een gerechterlijk gevolg, schrijft zakenkrant De Tijd.

Die kon een vergunningsaanvraag inkijken waaruit blijkt dat Gheysens zijn buurman dagvaardt. Daar gaat een lange voorgeschiedenis aan vooraf. Peter Taffeiren verkocht in 2020 twee gronden aan Gheysens, met als opschortende voorwaarde dat die alleen voor het golfspel zou worden gebruikt. Maar hij beschuldigde Gheysens er in zijn bezwaarschrift vorig jaar al van dat die de golf als alibi gebruikt - “in werkelijkheid gaat het om het grootste vastgoedproject van Vlaanderen, dat helemaal niet in hoofdzaak gericht is op toeristen maar wel op kandidaat-kopers van een vakantieverblijf”, klonk het toen.

“Een burenregeling is nog altijd het beste en ik denk dat we er dichtbij zitten”, zei Paul Gheysens vorig jaar. Maar dat lijkt dus niet te zijn gelukt. Via juridische weg wil Gheysens een “gedwongen tenuitvoerlegging van een koop-verkoopovereenkomst” over die twee gronden, schrijft De Tijd.

Het zou Taffeiren volgens zijn omgeving te doen zijn om het uitzicht op de polders, maar mensen in de omgeving van Gheysens fluisteren aan De Tijd dat hij een hogere verkoopprijs uit de brand wil slepen. Feit is dat Gheysens en Taffeiren al vaker met elkaar in competitie waren toen Taffeiren zelf nog CEO was van een vastgoedbedrijf. De Vlaamse regering moet tegen 23 april beslissen over de vergunningsaanvraag. (kba)

