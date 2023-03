Hier duurt het 15 uur om de klok te verzetten

In de nacht van zaterdag op zondag draaien we met z’n allen de klok een uurtje vooruit. Bij jou thuis is dat zo gepiept, maar in het Britse koningshuis komt er een hoop werk bij kijken.

De Windsors bezitten namelijk een uitgebreide collectie antieke klokken. Over alle residenties verspreid staan zo’n 1.500 exemplaren. En allemaal moeten die met de hand en zeer voorzichtig aangepast worden. Een speciaal team van conservatoren heeft er tweemaal per jaar de handen vol mee. Het kost hen 12 tot 15 uur om alle klokken te verzetten.

“Vooruitzetten gaat gelukkig vlotter dan achteruit”, zegt Fjodor van den Broek, een Nederlands lid van het team dat zondag aan de bak moet, aan de NOS. “Sommige klokken kan je niet tegen de klok in draaien. Die moeten we dus stopzetten en na een uurtje weer opstarten.”(gli)