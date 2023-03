Frankrijk vernedert Nederland dankzij duo Mbappé-Griezmann, Oostenrijk aan kop in groep van de Belgen

Er stonden nog geen twee minuten op de klok of Antoine Griezmann had al gescoord voor Les Bleus, op aangeven van nieuwbakken kapitein Kylian Mbappé. Amper zes minuten later verdubbelde verdediger Dayot Upamecano de voorsprong na wat geharrewar in de zestien. En in de 21ste minuut scoorde Mbappé zelf, na een prachtig doorsteekballetje van Aurélien Tchouaméni. Meteen goed voor de slechtste start van Oranje in een match sinds 1919. In het slot maakte Mbappé er zelfs nog 4-0 van en Memphis Depay een penalty miste.

Bondscoach Ronald Koeman, begonnen aan zijn tweede periode bij de nationale ploeg, heeft nog veel werk. In dezelfde groep won Griekenland met 3-0 van Gibraltar, de volgende tegenstander van Oranje.

In de groep van de Belgen begon Oostenrijk uitstekend door met 4-1 te winnen van Azerbeidzjan. Marcel Sabitzer was de grote man met twee goals. In Groep E leed het Polen van Robert Lewandowski een verrassende 3-1 nederlaag bij Tsjechië. Servië won met 2-0 van Litouwen, de Faeröer en Moldavië speelden 1-1 gelijk.

Uitslagen:

GROEP B

Frankrijk - Nederland 4 - 0

Doelpunten:

Frankrijk: Griezmann (2.), Upamecano (8.), Mbappé (21. en 88.)

Gibraltar - Griekenland 0 - 3

Doelpunten:

Griekenland: Masouras (11.), Siopis (45.), Bakasetas (58.)

Stand: Ptn W Z D N dv dt +/-

1. Frankrijk 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Griekenland 3 1 1 0 0 3 0 3

3. Ierland 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Gibraltar 0 1 0 0 1 0 3 -3

5. Nederland 0 1 0 0 1 0 4 -4

GROEP E

Moldavië - Faroër Eilanden 1 - 1

Doelpunten:

Moldavië: Nicolaescu (87. pen)

Faroër Eilanden: Mikkelsen (27.)

Tsjechië - Polen 3 - 1

Doelpunten:

Tsjechië: Krejci (1.), Cvancara (3.), Kuchta (64.)

Polen: Szymanski (87.)

Stand: Ptn W Z D N dv dt +/-

1. Tsjechië 3 1 1 0 0 3 1 2

2. Faroër Eilanden 1 1 0 1 0 1 1 0

3. Moldavië 1 1 0 1 0 1 1 0

4. Albanië 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Polen 0 1 0 0 1 1 3 -2

GROEP F

Zweden - BELGIË 0 - 3

Doelpunten:

BELGIË: Lukaku (35., 49. en 83.)

Oostenrijk - Azerbeidzjan 4 - 1

Doelpunten:

Oostenrijk: Sabitzer (28. en 50.), Gregoritsch (29.), Baumgartner (69.)

Azerbeidzjan: Mahmudov (64.)

Stand: Ptn W Z D N dv dt +/-

1. Oostenrijk 3 1 1 0 0 4 1 3

2. BELGIË 3 1 1 0 0 3 0 3

3. Estland 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Azerbeidzjan 0 1 0 0 1 1 4 -3

5. Zweden 0 1 0 0 1 0 3 -3

GROEP G

Servië - Litouwen 2 - 0

Doelpunten:

Servië: Tadic (16.), Vlahovic (53.)

Bulgarije - Montenegro 0 - 1

Doelpunten:

Montenegro: Krstovic (70.)

Stand: Ptn W Z D N dv dt +/-

1. Servië 3 1 1 0 0 2 0 2

2. Montenegro 3 1 1 0 0 1 0 1

3. Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Bulgarije 0 1 0 0 1 0 1 -1

5. Litouwen 0 1 0 0 1 0 2 -2