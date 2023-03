Marges tot 1.700 euro op energiecontracten, bij de concurrentie maar zo’n 150 euro: “Luminus wilde zich verrijken in plaats van klanten te helpen”

De federale energiewaakhond Creg heeft in De Kamer energieleverancier Luminus zwaar op de korrel genomen. Die hanteerde vorig jaar op haar energiecontracten marges tot 1.700 euro, terwijl diezelfde marge bij de concurrentie maar zo’n 150 euro bedroeg. “Luminus wilde zich verrijken, in plaats van klanten te helpen”, oordeelt de partij Vooruit. Merkwaardig: toen de Creg Luminus om uitleg vroeg, daalden de marges weer.

De Creg, de federale energiewaakhond, gaf deze week in De Kamer tekst en uitleg bij de fors gestegen prijzen van de energiefacturen de voorbije maanden.

En dat leverde een forse uithaal op naar energieleverancier Luminus, in Vlaanderen goed voor een marktaandeel van zo’n 25 procent.

Die rekende vorig jaar voor haar variabele contracten zogenaamde ‘mark ups’ of marges aan “die voor elektriciteit opliepen tot 1.000 euro per jaar, in extreme gevallen zelfs 1.400 euro, en voor gas tot 700 euro”, aldus Creg-directeur Laurent Jacquet.

En dat terwijl bij de meeste andere energieleveranciers hun marges beperkt bleven tot gemiddeld zo’n 100 à 150 euro.

Concreet: de Creg liet in De Kamer een grafiek van een variabel contract voor elektriciteit bij Engie zien – een doorsnee contract, aldus de Creg – waar de marge maand na maand nooit boven de 200 euro steeg, terwijl bij een gelijkaardig contract bij Luminus de marge in september tot boven de 1.400 euro stijgt. Jacquet had het in het geval van Luminus over een “ontplofte grafiek.”

Volgens de Creg zijn er redenen te bedenken waarom de energieleveranciers hun marges vorig jaar beperkt optrokken - meer kosten door bijvoorbeeld het moeten versterken van hun klantendienst of het toestaan van meer afbetalingsplannen.

Niettemin verdenkt het Luminus ervan de marges “kunstmatig” te hebben opgetrokken. Volgens Jacquet heeft Luminus “het prijsverschil willen capteren in eigen voordeel, liever dan klanten daarvan gebruik te laten maken.” Een “betwistbare” praktijk, aldus nog Jacquet, maar een praktijk waartegen de energiewaakhond niet kan optreden.

Weliswaar stelt de Creg vast dat toen het Luminus in december om uitleg vroeg de energieleverancier - alsof die zich betrapt voelde - de marges weer fors liet dalen.

Vooruit-Kamerlid en energiespecialist Kris Verduyckt is scherp voor Luminus dat “met deze prijsstijgingen zichzelf wilde verrijken in plaats van haar klanten te helpen.”

“Het feit dat Luminus dacht hiermee weg te komen - wat misschien zou zijn gelukt als de Creg de facturen niet minutieus tegen het licht had gehouden - bewijst nog maar eens dat de energiefactuur, en zekere de variabele energiefactuur, nog veel doorzichtiger en transparanter moet”, aldus nog Verduyckt.

Luminus is het erg oneens met de kritiek. Het bedrijf beklemtoont dat de energiefactuur in zijn totaliteit moet worden bekeken, eerder dan de verschillende aspecten afzonderlijk: “wat telt voor de eindgebruiker is de totale prijs. En tijdens de geviseerde periode behoorden de producten van Luminus tot de scherpst geprijsde.”