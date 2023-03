REACTIES. Dodi Lukebakio glundert na twee assists, eerlijke analyse van bondscoach Tedesco: “Het kan nog beter”

De Rode Duivels zijn de kwalificaties voor het EK van volgend jaar in Duitsland gestart met een erg vlotte zege in Zweden. In de Friends Arena in Solna werd er in de eerste interland met Domenico Tedesco als bondscoach met 0-3 gewonnen, na een hattrick van Romelu Lukaku.

Lukebakio: “Dit is nog maar het begin”

“Dit is nog maar het begin”, zei Lukebakio na de match. “Of ik Man van de Match ben? Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik ben vooral blij met de overwinning. Het was belangrijk goed te starten aan deze kwalificatiereeks. We hebben ons getoond, maar kunnen nog beter. We zullen wedstrijd na wedstrijd moeten bevestigen. Persoonlijk kon het met twee assists niet veel beter voor mij vandaag.”

Lukebakio speelde pas zijn zesde interland, zijn derde in de basis. “Ik ben de laatste jaren volwassener geworden en ik probeer te blijven verbeteren in mijn spel”, gaf hij aan. “Ik kreeg vandaag veel vrijheid en zat goed in de wedstrijd. Ik denk dat ik mij vandaag getoond heb, maar ik kan nog beter. Ik was nog niet honderd procent. Ik ben blij met het vertrouwen van de coach, dat kreeg ik overigens ook al van Roberto Martinez. De nieuwe bondscoach zei me te genieten en plezier te maken. Of ik nog aan het WK heb gedacht? Neen, het was jammer dat ik niet mee mocht, maar ik heb me er bij kunnen neerleggen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tedesco: “De winnaarsmentaliteit was er”

Domenico Tedesco won zijn eerste match als bondscoach, maar was eerlijk in zijn analyse.

“Ik ben tevreden met de ploeg, want geen enkele zege is makkelijk”, aldus de trainer. “We begonnen hier nerveus en verloren enkele ballen in situaties waarin dat niet zou mogen. Toch scoren we twee keer na twee goeie counters met uitstekende flankwisselingen. Na die 2-0 werd het weer minder en dat wil ik niet, maar het is een proces. We kunnen nog beter voetballen en het moet beter, maar al bij al ben ik tevreden. Meer in detail? Met Kevin op zijn eerste match als kapitein, met Jan Vertonghen die de defensie dirigeerde, met Dodi die toonde wat hij kon, maar ook met Romelu, Theate, Castagne, Carrasco, Trossard,… Met Courtois die ons redt bij 0-1, met Bakayoko die sterk is man tegen man. Vergeet ik nog spelers? (lacht)”

Faes: “Geen examen”

Wout Faes debuteerde in de basis bij de Rode Duivels en deed dat uitstekend in een viermansdefensie. “Het was geen examen”, aldus Faes. “Iedereen wist duidelijk wat de opdrachten waren. De trainer had het in de theorie kort en bondig uitgelegd, maar we hebben ons kunnen aanpassen en heel goed verdedigd. De nul houden was belangrijk, maar het resultaat nog belangrijk. We speelden op verplaatsing bij een goeie ploeg. Dan is dit mooi. Nu ligt de focus al op de volgende wedstrijd.”

Bakayoko: “Be brave”

“Ik probeerde gewoon mijn taak te doen”, aldus debutant Johan Bakayoko na z’n assist voor de 0-3. “Mensen die naar mijn wedstrijden kijken, weten wat ik kan en wat ik doe. Wat de bondscoach me meegaf voor mijn invalbeurt? Hij spreekt Engels dus hij zei: ‘Be brave’. Ik moest zonder angst spelen, maar wel met plezier en focus. Genieten van het moment dus.”