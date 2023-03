Bondscoach Tedesco zag veel dingen die hem bevielen bij de Rode Duivels, maar: “Nog ver weg van ons beste voetbal”

Het was niet zo dat Domenico Tedesco de vrolijkheid zelve was. De nieuwe bondscoach was uiteraard blij met de ruime zege, maar lachte niet meer dan anders.

“Het is een heel goed resultaat, dat kan nauwelijks beter”, aldus Tedesco, die zich 90 minuten lang heel levendig langs de lijn bewoog. “Er waren veel dingen die me bevielen. Er was vooreerst een goede spirit. Dat is heel belangrijk. We wilden samen die overwinning behalen. Dit was de winst van het hele team. Ik wil er niemand speciaal uitpikken. Ik ben wel blij dat De Bruyne zijn eerste wedstrijd als aanvoerder won. Ik ben blij dat de defensie goed presteerde, met een Theate die voor het eerst op die positie als linksachter speelde. En natuurlijk Lukaku. Hij scoorde in mijn eerste match drie keer. Dat is amazing.”

Lukaku was de afwerker, maar Lukebakio leverde twee assists. Tedesco legt uit waarom de suprise van de chef aan de wedstrijd begon. “Ik wilde een speler die sterk is in één tegen één. Lukebakio is snel, dynamisch, goed met de bal en sterk met de linkervoet. Hij werkt ook voor het team. Hij zette goed druk. Neen, ik ben niet verbaasd dat dit pas de tweede interland was waarin hij begon. Er zijn veel goede spelers in België. Ook Bakayako heeft die kwaliteiten.”

Toch had Tedesco ook mindere punten gezien. “Ook na vandaag moeten er nog dingen verbeteren. We begonnen te zenuwachtig aan de match en verloren ballen die we niet mochten verliezen. Zweden had de eerste scoringskans en als ze hadden gescoord, zou het heel moeilijk geworden zijn. Hoe kwam het dat we in de tweede helft terugvielen? Dat moeten we nog eens bekijken. We zijn nog ver weg van het voetbal dat we willen spelen. Maar dat is normaal na twee trainingssessies.”

Tot slot was er het systeem. Een 4-4-2. “Dat kwam ook doordat Zweden in die formatie speelde. Bovendien hadden we niet veel tijd en dan is 4-4-2 een makkelijk systeem. Dat is voor iedereen duidelijker. Tegen Duitsland hoop ik dinsdag ook op hoge intensiteit. Ik heb de spelers morgen enkele uren vrij gegeven. Om even te ademen. Zondag en maandag moeten we er weer zijn, met de focus op Duitsland.”