Russische spion die Internationaal Strafhof probeerde te infiltreren, aangeklaagd in VS

Een Rus die afgelopen zomer probeerde het Internationaal Strafhof in Den Haag te infiltreren is vrijdag in de Verenigde Staten aangeklaagd voor spionage en diverse vormen van fraude. Hij wordt ervan beschuldigd twee jaar in de VS verbleven te hebben onder een valse Braziliaanse identiteit.

De 37-jarige Sergej Tsjerkassov “werkte als een illegale agent van de Russische inlichtingendiensten onder de Braziliaanse alias Victor Muller Ferreira”, aldus een persbericht van de federaal procureur in Washington. Die alias nam hij al in 2010 aan in Brazilië, en sindsdien bouwde hij daarrond een verhaal met een fictieve tante, een overleden moeder en enkele zeldzame vrienden.

In 2018 kwam hij de Verenigde Staten binnen met een studentenvisum. Tot 2020 studeerde hij onder de Braziliaanse alias internationale betrekkingen en bezorgde hij tegelijk informatie over Amerikanen aan de Russen. Na zijn vertrek uit de Verenigde Staten in mei 2020 bleef hij zijn universiteitscontacten gebruiken om informatie te krijgen over het Amerikaanse buitenlandse beleid.

Stagiair

In april vorig jaar probeerde hij bij het Internationaal Strafhof binnen te raken als stagiair. Het Strafhof voert onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

De Nederlandse geheime diensten konden hem ontmaskeren en ontzegden hem de toegang tot het land. Op dat moment was hij al aangenomen bij het ICC, maar bij zijn aankomst op Schiphol gingen “alle alarmbellen” af bij de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij werd teruggestuurd naar Brazilië, waar hij in juli tot 15 jaar cel veroordeeld werd.

Uit juridische documenten blijkt dat Moskou zijn uitlevering vraagt. Hij zou er beschuldigd worden voor drugshandel in de periode 2011-2013. Met de Amerikaanse aanklacht probeert Washington die uitlevering naar Moskou mogelijk tegen te houden.