Gwyneth Paltrow voelde zich “aangerand” tijdens ski-ongeval: “Ik dacht: is dit een grap? Doet iemand iets pervers?”

Gwyneth Paltrow heeft vrijdag getuigenissen afgelegd op het proces dat tegen haar is aangespannen omwille van een ski-ongeval dat zij in 2016 veroorzaakt zou hebben in Utah. Volgens de 50-jarige actrice is zij echter het slachtoffer en voelde ze zich aanvankelijk “aangerand”. “Ik dacht: is dit een grap? Doet iemand iets pervers? Dit is echt heel vreemd.”

Terry Sanderson, een gepensioneerde optometrist, klaagt Paltrow aan voor 300.000 dollar (bijna 280.000 euro) omdat “haar roekeloosheid” volgens hem de botsing veroorzaakte en hem blijvend lichamelijk letsel opleverde. Zowel hij als experts zeggen dat de crash “zijn leven en relaties aanzienlijk beïnvloed heeft”.

De Oscarwinnende actrice verklaarde vrijdag echter dat ze zich nooit schuldig had gemaakt aan “risicovol gedrag” op een skipiste. In een twee uur durende getuigenis beweerde Paltrow onder meer dat Sanderson “langzaam” tegen haar opbotste terwijl ze de helling aan het afdalen was. “Ik was aan het skiën en plots kwamen er twee ski’s tussen mijn ski’s, waardoor mijn benen uit elkaar werden gedrukt. Vervolgens drukte er een lichaam tegen me aan en was er een heel vreemd en grommend geluid. Mijn hersenen probeerden te begrijpen wat er gebeurde. Ik dacht: is dit een grap? Doet iemand iets pervers? Dit is echt heel vreemd.”

Knock-out

Volgens Sanderson ging de actrice echter veel te snel en botste ze hard tegen hem tijdens een beginnersrun. “Hij werd knock-out geslagen en liep hersenletsel, vier gebroken ribben en meerdere andere ernstige verwondingen op”, aldus zijn advocaten.

Paltrow bleef het risicovolle gedrag ontkennen, al gaf ze wel toe tegen Sanderson te hebben geschreeuwd na de botsing. “Ik zei: je skiede tegen mijn f*cking rug en hij excuseerde zich meteen”, aldus de actrice. “Ik riep tegen hem, dat klopt. Ik was dan ook behoorlijk overstuur.”

Volgens Paltrow voelde ze zich dan ook “aangerand”. “Ik was van streek, ik maakte me zorgen om mijn knie. Het voelde gewelddadig om iemands lichaam tegen mijn rug te voelen drukken. Het spijt me dat ik vloekte.”

“Minimale blessures”

Op een gegeven moment vroeg een advocaat van Sanderson aan de actrice of ze had geïnformeerd naar de verwondingen die de man had opgelopen. “Als je het slachtoffer bent van een ongeval, denk je niet noodzakelijkerwijs meteen aan de persoon die het ongeval veroorzaakt heeft”, antwoordde Paltrow. Eraan toevoegend dat Sandersons blessures “minimaal” waren die dag.

Tot slot betwistte Paltrow ook nog de verklaringen van Greg Ramone, een kennis van Sanderson die beweert de botsing te hebben gezien. “Ik weet niet of hij weet dat hij liegt, maar ik zeg je: wat hij vertelt, is helaas niet de waarheid.”