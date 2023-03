“We zijn in het midden van de weg gestopt. Mijn man had geen tijd meer om uit te stappen”, zegt Cindy. — © Raymond Lemmens

Cindy Otten (37) uit Ham raakte bij haar bevalling net zoals radiopresentatrice Jolien Roets niet op tijd in het ziekenhuis. Al was ze wel al onderweg. “Mijn man ving Janne op in de auto, in het midden van de weg aan de afrit bij Ikea.”