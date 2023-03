Vader niet opgezet met brief over ramadan: “Kinderen moeten kunnen vasten zonder gevolgen op school”

Een vader uit Willebroek vindt het niet kunnen dat de school via een meegegeven brief en zonder overleg laat uitschijnen dat zijn 10-jarige dochter niet mag deelnemen aan de ramadan. In een Facebookpost noemt hij dat “inbreken in de opvoedingspatronen van moslimouders op de meest zinloze en walgelijke manier”. De vader hekelt ook het gebrek aan opvangmogelijkheden tijdens de middag voor de kinderen die deelnemen. De school, GO! basisschool Tovertuin in hetzelfde Willebroek, geeft toe dat de communicatie ongelukkig is en stuurde inmiddels een nieuwe brief.