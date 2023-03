Opperbevelhebber van Oekraïens leger: “Situatie in Bachmoet stabiliseert”

LEES OOK. 30.000 doden om 25 km² te veroveren: Russen zien af, Oekraïners klaar om Bachmoet weer in te nemen (+)

“De situatie aan het front is misschien wel het moeilijkst van allemaal in en rond Bachmoet, maar dankzij de enorme inspanningen van onze strijdkrachten slagen we er toch in om de strijd te stabiliseren”, zo schreef generaal Valerii Zaluzhnyi, het hoofd van het Oekraïense leger, op Facebook.

Donderdag verklaarde ook kolonel-generaal Oleksandr Syrskyi, bevelhebber van de grondtroepen, al dat de Russische troepen nabij Bachmoet “uitgeput” waren. “Hoewel Rusland de hoop om Bachmoet koste wat kost in te nemen nog niet heeft opgegeven, blijven ze door zware verliezen aan mankracht en uitrusting aan kracht inboeten. Binnenkort zullen we daar net zoals in Kiev, Charkov, Balakliya en Koepiansk gebruik van maken”, zo luidde het, verwijzend naar eerdere succesvolle tegenoffensieven.

LEES OOK. Defensie-expert Sven Biscop: “Poetin blijft wellicht zitten tot hij doodvalt” (+)

Tot slot verklaarde ook de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) donderdag al dat “hoewel de Oekraïense troepen nog altijd in de minderheid zijn, ze er toch in blijven slagen om de Wagner-huurlingen uit te putten”. “Dit zal hen in de nabije toekomst in staat stellen om tegenoffensieven uit te voeren.”