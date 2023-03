71 goals in 105 interlands! Romelu Lukaku kan voor het eerst in anderhalf jaar weer scoren voor de Rode Duivels en heeft nu Pelé en Lewandowski in het vizier

En of hij de criticasters van antwoord diende na zijn invalbeurt in de WK-wedstrijd tegen Kroatië. Romelu Lukaku scoorde drie keer tegen Zweden en heeft zich zo weer wat steviger in de Belgische voetbalgeschiedenis getrapt. Big Rom zit nu aan 71 doelpunten in 105 interlands en komt daarmee op een haar na in de top-vijftien van internationale schutters aller tijden.

Van 7 oktober 2021. Zolang was het al geleden dat Lukaku nog eens de weg naar doel vond voor de Rode Duivels. De spits van Inter scoorde toen tegen Frankrijk in de verloren halve finale van de Nations League.

Lukaku is nu dus eindelijk terug van weggeweest. Na zijn missers in zijn laatste wedstrijd met de nationale ploeg gingen de ballen nu weer vlot binnen. Lukaku stijgt zo weer wat plekjes in de lijst van internationale topscorers aller tijden. Na zijn drieklapper tegen Zweden heeft Big Rom zich op gelijke hoogte gehesen van Miroslav Klose. Samen met de Duitse topschutter aller tijden en twee andere spelers deelt hij de zestiende plaats.

Met 71 goals heeft Lukaku nu ook de Brazilianen Pelé en Neymar (77) en Robert Lewandowski (78) in het vizier. En eenmaal de bonkige spits deze voetbalgrootheden heeft ingehaald, staat hij in de top-tien aller tijden. Deze wordt nog steeds aangevoerd door Cristiano Ronaldo, die 120 doelpunten achter zijn naam heeft staan.

© EPA-EFE

Dat Lukaku op de goede weg is, is wel duidelijk. Zeker omdat hij al op 29-jarige leeftijd aan 70 goals zit. Ter vergelijking: supersterren als Messi en Ronaldo rondden deze kaap pas op 32-jarige leeftijd. En Miroslav Klose lukte dit aantal pas op zijn 36ste in de herfst van zijn carrière.

Nog een laatste statistiek voor de cijferfetisjisten. Het is Lukaku’s derde hattrick voor de nationale ploeg. Zijn eerste scoorde hij op 26 mei 2014 tegen Luxemburg (5-1). Drie jaar later was Big Rom ook in de monsterzege tegen voetbaldwerg Gibraltar (9-0) goed voor drie treffers.

Topschutter aller tijden:

1. Cristiano Ronaldo - 120 goals

2. Ali Daei - 109

3. Lionel Messi - 99

4. Mokhtar Dahari - 89

5. Ferenc Puskas - 84

6. Sunil Chhetri - 84

7. Ali Mabkhout - 80

8. Godfrey Chitalu - 79

9. Hussein Saeed - 78

10. Robert Lewandowski - 78

11. Pelé - 77

12. Neymar - 77

13. Kunishige Kamamoto - 75

14. Bashar Abdullah - 75

15. Majed Abdullah - 72

16. o.a. Romelu Lukaku - 72