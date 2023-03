Amerikaanse schooldirectrice moet opstappen omdat leerlingen David van Michelangelo te zien kregen: “Pornografisch”

Een directrice van een school in de Amerikaanse staat Florida heeft gedwongen ontslag genomen nadat een ouder had geklaagd dat de leerlingen waren blootgesteld aan pornografie.

In hun estheticales hadden de studenten van de Tallahassee Classical School een foto van het standbeeld David van Michelangelo te zien gekregen. Hoewel het om een van de meest beroemde kunstwerken uit de westerse geschiedenis gaat, was dat toch niet naar de zin van een van de ouders. De man had een klacht ingediend tegen de school wegens het tonen van “pornografisch materiaal” aan de leerlingen. Twee andere ouders lieten dan weer weten dat ze “graag op voorhand werden geïnformeerd” als zulke zaken aan bod zouden komen in de klas.

De klacht bleef niet zonder gevolgen. Hope Carrasquilla, die nog geen jaar actief was als directrice van de school, werd voor een ultimatum gesteld: ofwel zou ze zelf aftreden ofwel zou ze worden ontslagen. Ze koos voor de eerste optie.

Seksuele voorlichting

Afgelopen donderdag heeft Ron DeSantis, gouverneur van Florida en mogelijk Republikeins presidentskandidaat, nog een wet uitgebreid die openbare scholen verbiedt om seksuele voorlichting of les omtrent genderidentiteit te geven. Leraren die de wet overtreden, worden geschorst of verliezen hun bevoegdheid om les te geven.