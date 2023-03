Voortvluchtige crypto-ondernemer Do Kwon gearresteerd met Belgische paspoorten op zak

Do Kwon wordt naar de rechtbank in Podgorica gebracht. — © Reuters

40 miljard euro ging in rook op toen de cryptovaluta van techondernemer Do Kwon in elkaar stortten. De van fraude beschuldigde Zuid-Koreaan werd donderdag aangehouden in Montenegro, met Belgische papieren.

De Montenegrijnse politie heeft donderdag de Zuid-Koreaanse cryptovaluta-ondernemer Do Kwon gearresteerd op de luchthaven van Podgorica. Do Kwon is de man achter terraUSD en Luna, twee tokens die vorig jaar zijn ingestort. Daarbij ging 40 miljard dollar (37,2 miljard euro) in rook op. De prijs van terraUSD, een zogenaamde stablecoin, waarvan de koersschommelingen beperkt hadden moeten blijven, zakte van één dollar naar drie dollarcent.

Amerikaanse financiële toezichthouders beschuldigen Do Kwon en zijn bedrijf van ‘het orkestreren’ van een ‘multi-miljardenfraude’ met cryptovaluta. De 31-jarige ondernemer werd er onder meer van beticht beleggers misleid te hebben over de stabiliteit van terraUSD. Hij was al maanden voortvluchtig en werd door de Montenegrijnse minister van Binnenlandse Zaken Filip Adzic bestempeld als ‘een van ’s werelds meest gezochte voortvluchtigen’.

Arrestatiebevel

Zuid-Koreaanse autoriteiten vaardigden afgelopen september al een arrestatiebevel tegen hem uit. Zij vermoedden eerder dat Do Kwon zich in Servië bevond en hadden volgens de BBC speurders naar Belgrado gestuurd om te onderhandelen over een eventuele uitlevering. Beide landen beschikken immers niet over een uitleveringsverdrag.

Do Kwon werd onderschept toen hij aan boord wilde gaan van een vlucht naar Dubai. Volgens de Montenegrijnse politie hadden hij en een tweede verdachte vervalste Costa Ricaanse paspoorten en een stel Belgische paspoorten in hun bagage. De twee werden ook voor een rechtbank in Podgorica aangeklaagd wegens vervalsing van officiële documenten.

Meteen na zijn aanhouding werd Do Kwon ook door het Amerikaanse openbaar ministerie aangeklaagd voor het vervalsen van documenten, effectenfraude, grondstoffenfraude en samenzwering.

Seoul bevestigde vrijdag dat de aangehouden man inderdaad Kwon was, op basis van zijn vingerafdrukken. Advocaten van Do Kwon in de Verenigde Staten reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar van persbureau Reuters.