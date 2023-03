Iconisch Flatiron Building in New York verkocht voor 190 miljoen dollar

Het Flatiron Building, een van de meest herkenbare gebouwen van New York, is woensdag op een openbare veiling verkocht voor 190 miljoen dollar, ofwel ruim 175 miljoen euro.

Het iconische gebouw, ingeklemd tussen Fifth Avenue en Broadway, werd voor het laatst te koop aangeboden op een openbare veiling in 1933 (tijdens de Grote Depressie). Toen werd het verkocht voor 100.000 dollar.

Het Hooggerechtshof van New York beval de nieuwe veiling omdat de vijf belanghebbenden van het gebouw al lang in onenigheid leven over hoe het nu verder moet met de nodige renovaties en het toekomstige gebruik van het gebouw. Op dit moment staat een groot deel van het Flatiron Building noodgedwongen leeg.

Deze week begon het bieden op 50 miljoen dollar, maar de veiling nam al snel een verrassende wending toen Jacob Garlick van investeringsmaatschappij Abraham Trust met zijn bod de verzamelde vastgoedzwaargewichten het nakijken gaf. “Ik droom hier al van sinds ik veertien jaar oud ben”, zo verklaarde Garlick na afloop. “Ik heb elke dag van mijn leven gewerkt om dit te bereiken en ik ben dan ook vereerd om rentmeester van dit historische gebouw te mogen zijn.”

Het Flatiron Building van architect Daniel Burnham werd voltooid in 1902 en heette oorspronkelijk het Fuller-gebouw. Die naam bleef echter nooit hangen en de lokale bewoners bleven over het ‘Flatiron Building’ spreken omwille van de gelijkenis met een strijkijzer. Het gebouw telt 22 verdiepingen en was een van de eerste wolkenkrabbers van New York.