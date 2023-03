17 door Rusland ontvoerde Oekraïense kinderen herenigd met ouders: “Topje van de ijsberg”

Denys Zaporozhchenko hield zijn tienjarige zoontje, die vanuit de bus naar hem toe was gerend, in zijn armen alsof hij hem nooit meer zou loslaten. — © AFP

Denys Zaporozhchenko hield zijn tienjarig zoontje, die vanuit de bus naar hem toe was gerend, in zijn armen alsof hij hem nooit meer zou loslaten, maar deed dat later toch toen zijn twee dochters Yana en Nikita volgden.

Vergissing

Hij had hen voor het laatst in oktober in Cherson gezien, de enige stad van omvang die de Russen tijdelijk in wisten te nemen. De soldaten hadden aangeboden zijn kinderen naar de Krim te sturen om zo het oorlogsgeweld te ontvluchten. “Het zou maar voor twee weken zijn en dat leek ons de beste optie. Tegen de tijd dat we onze vergissing beseften, was het te laat.”

Myroslava Kharchenko, een advocaat van Save Ukraine vertelt dat de Russen de ouders “via afpersing, manipulatie en intimidatie dwongen hun kinderen af te staan”. “Ze vertelden onder meer dat Amerikaanse huurlingen in het Oekraïense leger het op hen voorzien hadden.”

Een puber vertelde dat de Russen in het kamp soms sloegen. “Een meisje werd met een ijzeren staaf op de rug geslagen en twee kinderen die Leve Oekraïne en Leve onze helden riepen, werden weggehaald en hebben we niet meer gezien.”

Een meisje vertelde dat alles was “zoals in elk kamp”. “Alleen moesten we Russische liedjes zingen en dansen als er inspecteurs uit Moskou kwamen.” Wie zich niet gedroeg, werd bedreigd met deportatie naar Pskov, een Russische stad nabij de grens met Estland.

16.000

De zeventien kinderen zijn maar het “topje van de ijsberg”. Volgens Kiev zijn er meer dan 16.000 Oekraïne kinderen gedeporteerd naar Russisch grondgebied. Moskou ontkent de aantijgingen, maar het Internationale Strafhof in Den Haag heeft president Vladimir Poetin voor dit vergrijp aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Rusland ontkent alles en zegt juist de kinderen te hebben gered van de gruwelijkheden van de oorlog.