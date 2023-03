FC Hollywood op zijn best in Duitsland: Julian Nagelsmann moet ontslag bij Bayern München uit media vernemen

De 35-jarige Nagelsmann stond er met Bayern München niet eens zo beroerd voor. De club plaatste zich onlangs voor de kwartfinales van de Champions League door zich simpel te ontdoen van de vedetten van Paris Saint-Germain. En ook in de Bundesliga is er nog weinig aan de hand, al verloor Bayern vorige week de koppositie wel pijnlijk aan Borussia Dortmund.

Dat gegeven en het feit dat de spelersgroep van Bayern volgens Duitse media het vertrouwen had verloren in de tactische vermogens van Nagelsmann én de slechte relatie tussen de coach en de clubleiding, leidden het einde in van een dienstverband van slechts twintig maanden.

Pijnlijk is dat Nagelsmann zijn ontslag moest vernemen uit de media, terwijl vrijdagmiddag van een bevestiging vanuit de club nog geen sprake was. Maar veel medelijden hoeft men niet te hebben met de Duitser. Het contract van Nagelsmann in Beieren liep nog door tot medio 2026, zodat hij een flinke geldsom mee zal krijgen. Volgens Bild gaat het om een totaalbedrag van 55 miljoen euro.

Opmerkelijke opvolger

Een dure grap voor Bayern, dat er in 2021 nog alles aan deed om Nagelsmann weg te plukken bij zijn voormalige club Hoffenheim. Uiteindelijk was de club bereid om 25 miljoen euro neer te tellen om hem de jongste trainer uit de clubhistorie te maken.

Ondanks een nieuwe landstitel, de tiende op rij voor Bayern, zal de samenwerking worden bestempeld als mislukt. Saillant is dat Tuchel zijn opvolger wordt. De 49-jarige trainer was eerder werkzaam bij rivaal Borussia Dortmund. Tuchel, die sinds zijn ontslag bij Chelsea in september zonder club zat, heeft in elk geval één ding gemeen met Nagelsmann.

Beide jonge trainers kunnen amper stil zitten tijdens een wedstrijd en ijsberen langs de zijlijn om hun elftal aan te moedigen. Beide coaches zijn hun emoties regelmatig niet de baas. Tuchel slaagde er eerder in om snel succesvol te zijn nadat hij halverwege het seizoen bij een club instapte. In 2021 leidde hij Chelsea vijf maanden na zijn komst naar de Champions League-winst.