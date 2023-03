Duitsland en Europese Commissie bereiken akkoord over verbod op benzine- en dieselwagens

De Duitse regering heeft met de Europese Commissie een akkoord bereikt in het geschil over een verbod op de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2035.

Het Europees Parlement heeft vorige maand het einde van de auto met verbrandingsmotor op Europese wegen bezegeld. Met 340 tegen 279 stemmen schaarden de parlementsleden zich achter een akkoord met de lidstaten om de verkoop van nieuwe auto’s die CO2 uitstoten tegen 2035 stop te zetten. In de verordening staat dat de emissies door nieuwe auto’s in 2030 al 55 procent lager liggen dan het referentiejaar 2021 (voor bestelwagens gaat het om 50 procent). Vanaf 2035 mogen geen nieuwe voertuigen meer worden verkocht met een benzine- of dieselmotor.

Het Europese compromis moest nog worden goedgekeurd door de lidstaten, maar dat leek een formaliteit. Tot er begin deze maand onenigheid ontstond in de Duitse regering.

“Geen alternatief”

De Duitse minister van Transport Volker Wissing beklemtoonde dat auto’s met een verbrandingsmotor ook na 2035 nog steeds toegelaten moeten worden wanneer ze rijden op e-fuels, brandstoffen gemaakt op basis van koolstofvrije grondstoffen. “We hebben nood aan e-fuels, want er is geen alternatief om ons wagenpark klimaatneutraal te beheren”, zo stelde hij.

Omdat zonder Duitse steun de goedkeuring op Europees niveau onzeker werd, werd de eindstemming eerder deze maand nog uitgesteld en werden nieuwe onderhandelingen opgezet. Nu is er een akkoord gevonden, aldus Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie op Twitter. “We hebben een akkoord bereikt met Duitsland over het toekomstige gebruik van e-fuels in wagens. We zullen er nu aan werken om de CO2-standaarden voor voertuigen zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, en de Commissie zal snel de opvolging verzekeren met de noodzakelijke wettelijke stappen.”

In het nieuwe plan zou een stevige toezegging aan Duitsland gedaan zijn. Het komt erop neer dat de ‘e-fuel-auto’ een aparte categorie wordt binnen de EU. Wissing schreef dat “voertuigen met verbrandingsmotoren ook na 2035 nieuw kunnen toegelaten worden, als ze uitsluitend CO2-neutrale brandstoffen tanken”. “Europa blijft technologieneutraal”, luidde het nog.

Voorlopig is het niet duidelijk wanneer de EU-landen hun definitieve stemming over de autowet gaan houden. En ook daarmee zal de discussie nog niet helemaal van de baan zijn: in 2026 komt er nog een evaluatiemoment, waarop de wet mogelijk nog kan worden aangepast.