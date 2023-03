Frituuruitbaters gaan in het verzet tegen plannen voor nieuw McDonald’s-filiaal: “Ook buurtbewoners houden beter hun hart vast”

Torhout

Al jaren probeert het stadsbestuur de verkeersdrukte in de Pottebezemstraat te beteugelen, maar die inspanningen zijn straks misschien een maat voor niets geweest. Fastfoodgigant McDonald’s wil op de hoek met de Bruggestraat immers een nieuw filiaal neerpoten. De uitbaters van frituren in de buurt zijn daar niet over te spreken. “En ook de buurtbewoners houden maar beter het hart vast.”