Een welgekomen terugkeer in volle degradatiestrijd: Ruud Vormer hervat veldtraining bij Zulte Waregem

Vormer stapte begin januari van Club Brugge over naar Zulte Waregem. Hij werd meteen een basispion in het team van de inmiddels ontslagen Mbaye Leye en had met assists tegen KV Mechelen (2-0) en Anderlecht (2-3) zijn aandeel in broodnodige zeges. In de beker van België scoorde de Nederlander in de kwartfinale tegen STVV (2-0) en was hij vervolgens al out voor de return in de halve finale tegen KV Mechelen.

Vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat Zulte Waregem zeventiende en voorlaatste met 24 punten, drie punten minder dan Eupen dat voorlopig gered is. Volgende week vrijdag (31 maart) ontvangt Essevee op speeldag 31 de nummer drie in de stand Antwerp.