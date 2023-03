Kernkabinet zit opnieuw samen over begrotingscontrole

LEES OOK. Slechts één premier in 30 jaar deed er écht iets aan, en hij kon niet anders: hoe kan het toch altijd mislopen met de begroting? (+)

De regering buigt zich voor het tweede weekend op rij over de begrotingscontrole. Spectaculair nieuws lijkt er niet onmiddellijk aan te komen. “Ze gaan lijn per lijn door de begroting”, luidt het bij een bron. Elders viel te horen dat de gesprekken stilaan naar de kern van de zaak gaan. Maar het is niet gezegd dat de onderhandelingen dit weekend afronden. De paasvakantie geldt als deadline.

De federale ploeg kreeg een week geleden positief nieuws van het Monitoringcomité. Dat is een groep hoge ambtenaren die de begroting van dichtbij in de gaten houdt. Volgens het Monitoringcomité zou het totale tekort van alle overheden dit jaar ruim 6 miljard lager uitvallen dan de 33 miljard euro die eerst was geraamd. Voor de federale overheid gaat het om een verbetering met 3,2 miljard euro. Dat komt omdat de inflatie lager is dan gedacht en omdat de energieprijzen gedaald zijn, waardoor de kost van het sociaal tarief lager is dan voorzien.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil komend weekend verder gaan dan enkel akte nemen van die meevaller. Hij kijkt daarbij ook naar de langere termijn. Het Monitoringcomité voorspelde voor 2028 een tekort van 38,4 miljard euro voor het federale niveau. Een nieuwe analyse van de administratie schroeft dat tekort terug tot 33,4 miljard euro, ofwel 4,9 procent van het bbp, maar het blijft een bijzonder hoog bedrag.

In de media werd een inspanning van 1,8 miljard euro naar voren geschoven, maar dat cijfer wil men in de Zestien niet bevestigen. Het gaat ook om een projectie op basis van de Nationale Bank. In elk geval liet de PS eerder al verstaan dat een verdere besparingsoefening niet tot de prioriteiten hoort. En als er geld moet gezocht worden, geldt de regel van een derde besparingen, een derde nieuwe inkomsten en een derde diverse. Ook elders in regeringskringen valt te horen dat er over dat cijfer geen akkoord bestaat.

De fiscale hervorming en de pensioenhervorming maken geen deel uit van deze onderhandelingsronde.