Meryame Kitir steunt vriendin met kanker: “We hebben elkaars haren afgeschoren”

Vrijdagavond postte federaal parlementslid Meryame Kitir een opvallende foto op sociale media. Ze staat er staat op met kaalgeschoren hoofd, naast haar vriendin met een kap over haar hoofd en de dochter van de vriendin. “Mijn vriendin heeft in februari de diagnose van kanker gekregen nadat ze een knobbel gevoeld heeft”, laat Kitir weten na een vraag om meer uitleg. “Ze krijgt nu chemo en helaas heeft dat ook zijn gevolgen.”

© luc daelemans

Kitir wil graag “solidair zijn op momenten dat het zwaar is”. Dus beslisten de twee vriendinnen om elkaars haar af te scheren. “Zij heeft mijn haar geschoren en ik dat van haar. Voor mij een kleine moeite maar voor haar hopelijk een grote steun. We hebben geprobeerd om er het beste van te maken, maar op het einde was dat wel een emotioneel moment. Zeker omdat ze zelf kapster is. Het is ongelofelijk hoe positief en strijdvaardig zij hiermee omgaat. Ik doe hierbij een oproep aan alle vrouwen om toch om de zes weken je borsten te controleren. We hebben die gewoonte niet, ondanks alle campagnes. Er bestaan zelfs apps om je daaraan te herinneren.”