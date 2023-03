Paus breidt maatregelen tegen seksueel misbruik uit

Paus Franciscus heeft de maatregelen tegen seksueel misbruik in de kerk uitgebreid en verduidelijkt. Het Vaticaan heeft zaterdag een aangepaste versie van het in 2019 uitgebrachte apostolische schrijven “Vos estis lux mundi” (Gij zijt het Licht van de Wereld) naar buiten gebracht. Een van de belangrijke aanpassingen is dat leken van internationale verenigingen gevallen van misbruik onmiddellijk moeten melden.

In de aanpassingen bevestigt de paus de al bestaande maatregelen en voegt hij er ook vernieuwingen en uitbreidingen aan toe. De nieuwe versie van het apostolisch schrijven gaat op 30 april van kracht.

Met het schrijven reageerde de paus in 2019 op de kritiek dat hij niet genoeg zou doen tegen gevallen van misbruik in de kerk. Met strengere wetten trad hij daartegen op. Centraal stond toen de meldplicht van gevallen van seksueel misbruik in de hele katholieke kerk. Aanvankelijk gold die meldplicht enkel voor geestelijken en religieuzen, maar in de nieuwe versie geldt die dus ook voor leken aan het hoofd van internationale verenigingen.

De uitbreiding maakt ook contactpunten voor meldingen concreter. Nu wordt de oprichting van bureaus en agentschappen bevolen voor meldingen van misbruik.